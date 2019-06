Paul-Schneider-Haus : Konzert zum Wochenausklang: Hochdahl hat viele Talente

Vier jugendliche und zwei erwachsene Musiker fühlten sich eingeladen, den traditionellen musikalischen „Wochenausklang“ im Millrather Paul-Schneider-Haus mitzugestalten. Denn diese beliebte Veranstaltungsreihe stand jetzt unter dem Motto „Hochdahler Musiker“.

„Ökumene für Sinn und Seele“ nennen die Veranstalter, die evangelische und die katholische Kirche in Hochdahl, das musikalische Angebot an jedem dritten Freitag im Monat. Normalerweise werden meist professionelle Musiker aus der näheren und weiteren Umgebung eingeladen. Jetzt waren es eben Hochdahler, Laien zumeist. Dass so viele Jugendliche teilnahmen, freute vor allem Pfarrer Lutz Martini – ist aber wohl auch der Hochdahler Kirchenmusikerin Christiane Morys zu danken, die gleich ihre Töchter Magdalena und Sophia zum Mitmachen animierte. Das Konzert begann also mit einem abwechslungsreichen Allegro von Georg Goltermann, das die 13-jährige Sophia Morys spielte – temperamentvoll und kräftig.

Die 14-jährige Maya Strack spielte am Flügel Mozart und dann – ohne Noten – die Filmmusik aus „Pirates of the Caribian“ mit viel Wucht und Enthusiasmus. Da war schon das Zuhören Belebung. Magdalena Morys nahm ihre Geige zur Hand und brachte „Legende“ des Polen Henryk Wieniawsky zum Besten. So virtuos, dass sie während des Spiels zu wachsen schien. Magdalena ist zweite Preisträgerin in ihrer Klasse im Wettbewerb „Jugend musiziert“. Pfarrer Christoph Biskupek von der katholischen Kirchengemeinde Hochdahl hatte zum Erstaunen des Publikums eine Eigenkomposition mit demTitel „Melancholie“ mitgebracht, die er voll Inbrunst am Klavier spielte. Den beschwingten Abschluss bildete ein argentinischer Tango, den Christiane Morys am Klavier, Magdalena Morys an der Violine und Sophia Morys am Cello spielten. Tosender Applaus erfreute schließlich alle Interpreten des Abends.