Kempen : Am Sonntag ist am ganzen Niederrhein Radwandertag

Kempen Die Stadt Kempen erwartet bei der 28. Auflage etwa 3000 Radfahrer auf dem Buttermarkt. Bereits am kommenden Samstag lockt dort eine Gourmetmeile.

Der Niederrheinische Radwandertag startet am Sonntag, 7. Juli, in sein 28. Jahr. Inzwischen zählt der Niederrheinische Radwandertag bis zu 30.000 Teilnehmer, und Kempen ist einer der Start- und Zielorte, an dem Jahr für Jahr viel los ist. Jeder Radwandertag hat sein eigenes Motto. Im vergangenen Jahr war es der kulinarische Radwandertag, in diesem Jahr der kulturelle Radwandertag. Und da das Kulinarische im vergangenen Jahr so gut angekommen ist, verbindet die Stadt Kempen die Kultur mit dem Kulinarischen. So findet in diesem Jahr sonntags der Niederrheinische Radwandertag statt und samstags und sonntags zudem das Fest „Kempen genießt“.