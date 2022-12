Seniorenarbeit in der Gemeinde Grefrath Senioren-Initiativen suchen Nachwuchs

Die Awo versteht sich als Sozialverband. „Wir haben für die älteren Menschen in Grefrath neben anderem Tages- und Wochenfahrten angeboten“, sagt Ulrich Horst, der seit Anfang 2022 Vorsitzender der Awo Grefrath ist. An diesen Fahrten nehmen beispielsweise auch Menschen aus dem Verein „Älterwerden“ teil. „Diese Kooperation will ich in Zukunft intensivieren“, hat sich Horst zum Ziel gesetzt. Und auch mit dem Awo-Kindergarten plant er, bei einem Familientag mit den Eltern oder auch Großeltern ins Gespräch zu kommen und auf das Wirken der Awo aufmerksam zu machen. „Vielleicht können wir so neue, jüngere Mitglieder gewinnen“, sagt Horst.