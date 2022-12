WFG Kreis Viersen Unternehmen präsentieren sich auf Karrieremesse

Kreis Viersen · Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ruft Firmen aus dem Kreis Viersen auf, an der Messe in Kalkar teilzunehmen. Sie findet am 20. und 21. Januar statt und richtet sich an alle Altersklassen des Arbeitsmarktes.

28.12.2022, 15:02 Uhr

Die Messe findet auf dem Gelände des Kernwasserwunderlands in Kalkar statt. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen ist auf der neuen Karrieremesse in Kalkar vertreten. „Unter dem Dach der WFG können sich Unternehmen aus dem Kreis Viersen kostenlos präsentieren“, sagt Projektleiterin Anke Erhardt. „In Zeiten des Fachkräftemangels bieten wir den Unternehmen so eine zusätzliche Plattform an, um über die Kreisgrenze hinaus bekannter und sichtbarer zu werden.“ Alle arbeitsmarktrelevanten Themenbereiche sind auf der Messe für Beruf und Karriere in Kalkar am Freitag und Samstag, 20. und 21. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr vertreten. Die Karrieremesse findet auf dem Gelände des Freizeitparks Kernwasser-Wunderland an der Griether Straße 110–120 in Kalkar statt. Auf etwa 6000 Quadratmeter Fläche werden rund 100 Aussteller erwartet, der Eintritt ist für Besucher frei. Aussteller von Aldi bis Zoll, von Behörden und Verbänden bis zu kleinen Handwerksbetrieben sind zu Gast. Die Messe richtet sich an alle Altersklassen des Arbeitsmarktes: von Schülern, die einen Ausbildungs- oder Studienplatz suchen, bis zu Fachkräften im gesetzten Alter, die sich beruflich neu orientieren wollen. Unternehmen zeigen sich praxisnah, Weiterbildungsangebote werden vorgestellt, Hochschulen präsentieren ihre Studiengänge. Im Vortragsprogramm geht es etwa um Vorstellungsgespräche und den Schritt in die Selbstständigkeit. Unternehmen aus dem Kreis Viersen, die sich für eine Teilnahme an der Karrieremesse in Kalkar interessieren, können sich an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft wenden. Ansprechpartnerin ist Anke Erhardt, Telefonnummer 02162 8179116, E-Mail anke.erhardt@wfg-kreis-viersen.de

(msc)