Geschichte des Lintorfer Boxclubs Als Lintorf noch in den Ring stieg

So war beispielsweise einmal der in Boxkreisen bekannte deutsche Meister im Mittelgewicht, Peter Müller, zu Besuch. Wegen seiner gebückten Kampfhaltung und seines fröhlichen Aussehens wurde er „de Aap“ (Kölner Ausdruck für Affe) genannt. „Er stieg in Lintorf zwar nicht selber in den Ring, sondern beobachtete als Sachverständiger die Kämpfe. Berühmheit erlangte Müller, als er im Juni 1952 in Köln im Kampf um die Mittelgewichtsmeisterschaft den Ringrichter mit einem rechten Haken ausknockte und dafür zunächst lebenslang gesperrt wurde. Wegen eines Formfehlers wurde dieses Urteil aber nach 19 Monaten aufgehoben und er boxte weiter, aber nie in Lintorf“, ist in der diesjährigen Heimatzeitschrift „Die Quecke“, herausgegeben vom Verein Lintorfer Heimatfreunde e.V., zu lesen.