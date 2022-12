Wieder Ausfälle beim Niersexpress Pendler sauer – Stellwerk streikt am frühen Morgen

Mancher spottete schon, dass er sich gewundert hätte, wenn es nicht auch kurz vor dem Jahreswechsel Probleme beim Niersexpress geben würde. Doch in dieser Hinsicht ist auf den Zug zwischen Krefeld und Kleve Verlass. Auch am Freitagmorgen gab es wieder Störungen. Erneut waren es Probleme in einem Stellwerk, die für Ärger sorgten. Diesmal war mal wieder die Technik in Kempen ausgefallen. Das führte dazu, dass die Strecke zeitweise dicht war. Es gab wie üblich Verspätungen und Zugausfälle. Besonders ärgerlich: Die Probleme fielen genau in die Hauptpendlerzeit. Die Technik fiel von 6.30 bis etwa 8.30 Uhr aus, so der Sprecher der Rhein Ruhr Bahn, die den Niersexpress betreibt.