Kempener Stadtrat beschließt neue Satzungen Höhere Kosten für Abwasser und Müll

Auch die Friedhofsgebühren ändern sich im kommenden Jahr an einigen Punkten. Einige Beispiele: Für die Erdbestattung eines Verstorbenen in einem Reihengrab wird neu eine Gebühr von 505 Euro angesetzt (vorher 469 Euro), in einem Wahlgrab sind es 674 Euro (626 Euro), in einem Tiefen-Wahlgrab für die erste Beisetzung des tiefliegenden Sarges 867 Euro (805 Euro). Für die Beisetzung einer Urne wird eine Gebühr von 361 Euro (335 Euro) erhoben. Für die Überlassung von Nutzungsrechten an Sarggrabstätten berechnet die Stadt neu für eine Reihengrabstätte (Nutzungsdauer 25 Jahre) 999 Euro (vorher 976 Euro), für eine Rasen-Reihengrabstätte 1920 Euro (1883 Euro), für eine Wahlgrabstätte 1227,50 Euro (1202,50 Euro), für eine pflegeleichte Wahlgrabstätte 2080 Euro (1995 Euro). Für eine Urnenreihengrabstätte liegt die Gebühr für die Überlassung der Nutzungsrechte für 25 Jahre neu bei 619 Euro (vorher 601 Euro), für eine Rasen-Urnenreihengrabstätte bei 1052 Euro (1028 Euro). Für eine zweistellige Urnenwahlgrabstätte für die Stätte liegt die Gebühr bei 1685 Euro (1640 Euro), in der pflegeleichten Ausführung bei 2550 Euro (2405 Euro). Für eine Stelle in einer Baumgrabstätte in einer Gemeinschaftsgrabanlage für pflegefreie Urnenwahlgrabstätten liegt die Gebühr bei 1505 Euro (1475 Euro).