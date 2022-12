Der legendäre Nebenrollen-Mann Hans Peter Hallwachs im Alter von 84 Jahren gestorben

Die Familie bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Tod des Schauspielers. Wie am Freitag bekannt wurde, starb Hallwachs bereits am 16. Dezember in seiner Heimatstadt Berlin, er wurde 84 Jahre alt. „Er war außergewöhnlich, humorvoll, liebevoll, kompromisslos, gerade, begeisterungsfähig und geliebt“, heißt es in einem Nachruf seiner Familie. „Er lebt weiter in unseren Herzen und in seinen Rollen, in Filmen, Serien und Hörbüchern. Für uns spielte er immer Hauptrollen, ein langes erfülltes Leben lang.“