Propsteikirche in Kempen Sanierung übersteigt vier Millionen Euro

Zurzeit ist die Propsteikirche St. Mariä Geburt in Kempen mal wieder vollständig zu sehen. Doch bald werden erneut große Gerüste mit Planen einen Teil der Außenfassade verhüllen. Dann ist die Südfassade dran, in zwei letzten Bauabschnitten. Es ist ein langer und teurer Weg. Die gesamte Außenschicht der mehrere Jahrhunderte alten Kirche, deren Anfänge noch in der Romanik liegen, muss saniert werden. Dies geschieht schrittweise seit 2019.