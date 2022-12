Fußball-Oberliga „Wir müssen in der Box konsequenter sein“

In der qualitativ engen Liga bieten sich oftmals nur wenige Möglichkeiten, ein Spiel für sich zu entscheiden. Genau da liegt der wesentliche Knackpunkt. Mit lediglich sechs Niederlagen in 20 Spielen zählt der SC zum oberen Drittel der Liga. Aber er teilte achtmal die Punkte in Spielen, in denen oftmals mehr drin war. Mangelnde Zielstrebigkeit und der unbedingte Wille einen Treffer zu erzielen sind hier die Stichworte. Auch Thamm sieht hier Verbesserungsbedarf: „Das Glück muss man auch mal erzwingen und in der gegnerischen Box konsequenter zur Sache gehen“. Einer, der das bei Standards vorlebt, ist Lukas Stiels. Mit fünf Treffern hält der 24-Jährige mit dem Schonnebecker Matthias Bloch die aktuelle Bestmarke unter den Defensivspielern. Insgesamt kam der SC lediglich auf 28 Treffer. Eine Ausbeute, die nur die letzten vier der Tabelle unterbieten. Nebenbei bemerkt: zwischen der 16. und 45. Minute konnte sich St. Töniser Anhänger getrost ihrer Bratwurst widmen, anstatt in der Halbzeitpause anzustehen. Denn in dieser Phase gelangen dem SC spieleübergreifend nur zwei eigene Tore, kassierten aber 17 Gegentreffer.