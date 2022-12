Verein in Neukirchen-Vluyn Dauerhafter Schulbetrieb für über 2000 Kinder gesichert

2004 gründete der Neukirchen-Vluyner Dietmar Schnapp den gemeinnützigen Verein „Bildung für Togo“. Dieser unterstützt Grundschulen im ländlichen Bereich. Dietmar Schnapp blickt auf das Jahr 2022 als Vereinsvorsitzender zurück: „Während die Menschen in Europa am Morgen des 24. Februar in einer veränderten Welt aufgewacht sind und gebannt nach Osten geblickt haben, hat sich unser Projekt im westafrikanischen Togo davon unbeeindruckt weiterentwickelt. Auch die Pandemie hat in den von uns unterstützten Schulen und dem jeweiligen Umfeld keine Rolle gespielt. Deshalb konnten wir mit unserem Verein dafür sorgen, dass an zehn Grundschulen im ländlichen Bereich ein dauerhafter Schulbetrieb für über zweitausend Kinder sichergestellt wurde.“