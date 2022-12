Hospital zum Heiligen Geist in Kempen Das Angebot für Schwangere wächst

Langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu. Die leitende Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe im Kempener Hospital zum Heiligen Geist, Melanie Stille, blickt mit Beleghebamme Bärbel Ostermann auf ein Jahr zurück, in dem es in Bezug auf Corona wieder etwas mehr „Normalität“ gab als in den beiden Jahren zuvor: „Es gibt offene Besuchszeiten, die Kinder dürfen ihre Geschwister wieder im Krankenhaus willkommen heißen und müssen sich nicht so lange gedulden, bis Mama mit dem Baby nach Hause kommt. Das freut uns sehr“, sagt Melanie Stille. Eine Hebamme nach positivem Schwangerschaftstest zu finden, ist seit langer Zeit fast mit einem Sechser im Lotto gleichzusetzen. „Auch deswegen haben wir unser Angebot für Schwangere für das kommende Jahr deutlich ausgeweitet“, sagt Hebamme Bärbel Ostermann.