Oedter Markplatz : Bürger können bei Straßenpflaster mitentscheiden

Oedt Auf dem Oedter Marktplatz werden vier Musterflächen für die Neugestaltung des Platzes verlegt. Das Quartiersbüro bittet um die Meinungen der Bürger. Bis zum 10. September können sie sagen, was ihnen am besten gefällt.

Die Gemeindeverwaltung Grefrath lädt die Bürger ein, sich selbst ein Bild von den Mustern zu machen und ihren jeweiligen Favoriten zu benennen. Vom kommenden Freitag, 28. August, bis Donnerstag, 10. September, gibt das Quartiersbüro in dem Ladenlokal an der Hochstraße 24 in Oedt (gegenüber dem Gänsebrunnen) Handzettel aus. Dort können die Bürger ihre Favoriten notieren. Das Büro ist montags, dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Außerdem ist Quartiersmanagerin Nicole Geitner am Freitag, 28. August, 9 bis 11 Uhr, am Samstag, 5. September, 14 bis 16 Uhr, und am Dienstag, 8. September, 17 bis 19 Uhr, auf dem Marktplatz anzutreffen.