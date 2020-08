Radevormwald : Rund 20 Teilnehmer bei der Mahnwache

Radevormwald Nach dem Vorbild der Veranstaltung in Hückeswagen gaben Bürger ein Zeichen gegen Rechts. Sebastian Schlüter (CDU): „Für mich ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen.“

Er ruft dazu auf, bei der Kommunalwahl keine der vier Stimmen der AfD zu geben. „Die AfD ist nicht wählbar. Es gibt keine Positionen für die Bürger in ihrem Programm.“ Und mit Udo Schäfer, der derzeit für „Pro NRW“ im Rader Rat sitze, gebe es eine Personalie, die gegen die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der AfD verstoße, sagt Ruhland. Er lobt die Mahnwachen in Hückeswagen als gutes Vorbild und begrüßt zwei Vertreterinnen der dortigen Bürgergruppierung, die mit eigenen Fahnen in die Nachbarstadt gekommen sind. Fritz Ullmann, Stadtratskandidat des Linken Forum, betont anschließend, jetzt wieder mit Megaphon, dass die Wahl eine Herausforderung für alle Demokraten sei. „Es ist für mich keine Frage, dass wir hier mit den demokratischen Parteien Radevormwalds stehen“, sagt Ullmann. Dann legt der LF-Vertreter sein Megaphon zur Seite, zwei Jungen auf Fahrrad und Roller kommen zu ihm und fragen, was denn diese Versammlung sei. „Wir demonstrieren gegen die AfD, die in unserer Stadt für den Stadtrat kandidiert“, erklärt Ullmann. Die Jungen nicken und fahren weiter.