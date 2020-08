Kostenpflichtiger Inhalt: Kempener Straße in Oedt : Anwohner wollen Tempo 50 für die Kurve

Anwohner an der Einmündung Kempener Straße/Hagenbroicher Weg in Oedt haben Angst um die Verkehrssicherheit. Sie haben den CDU-Kreistagsabgeordneten Manfred Wolfers jun. (Mitte) um Unterstützung gebeten. Sie wünschen im Kurvenbereich Tempo 50. Foto: Kurt Lübke

Oedt Anwohnern an der Kempener Straße in Höhe des Hagenbroicher Weges in Oedt bereitet die dortige Kurve Sorgen. Viele Autos seien bei erlaubtem Tempo 70 zu schnell unterwegs. Die Anwohner fordern eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h und Hinweisschilder für die Kurve.