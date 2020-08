In Kamp-Lintfort : Kempen stellt sich auf der Landesgartenschau vor

In Kamp-Lintfort

Kempen/Kamp-Lintfort Die Stadt Kempen präsentiert sich bis Montag, 30. August, auf der Landesgartenschau (Laga), die derzeit in Kamp-Lintfort stattfindet. Im Pavillon 3 von Niederrhein Tourismus im Zechenpark erhalten die Laga-Besucher reichlich Informationen über Kempen, seine Sehenswürdigkeiten und besondere Aktivitäten und Aktionen.

Stichwort Aktionen: Am Laga-Pavillon werden eine Woche lang Kempener Betriebe mit eigenen Aktivitäten vertreten sein. Kempen wirbt für sich auch mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der Gemeinde Grefrath an der Laga 2026, von der man in Kempen profitieren möchte.