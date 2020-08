Stadtteilentwicklung in Düsseldorf : Händler fordern schnelle Lösung für den Kaiserswerther Markt

Kaiserswerth Die Werbegemeinschaft „Wir Kaiserswerther“ wünscht eine Umgestaltung des historischen Platzes mit einer möglichst kurzen Bauzeit. Ansonsten sei die Existenz vieler Geschäfte gefährdet.

„Der Vorteil liegt in einer erheblich kürzeren Bauzeit, die maximal zwei Jahre beträgt und nicht wie bei anderen Plänen sechs Jahre“, sagt Dietmar Hoffbauer von der Werbegemeinschaft. So befürchtet die Gemeinschaft, dass während einer sehr langen Bauzeit die Existenz der Händler und Gastronomen am Markt hochgradig gefährdet wäre, viele die lange Bauzeit nicht überleben würden. „Wir leben auch vielfach von Touristen, doch die haben bestimmt kein Interesse an einer unattraktiven Baustelle“, sagt die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Andrea Dahmen.