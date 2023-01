Kreis Viersen beantwortet Fragen von Betrieben Mehrwegpflicht gilt seit Jahresbeginn

Denn: Für die Ausgabe und Rücknahme von Pfandgeschirr und für das Befüllen von Behältern, die Kunden selbst von zu Hause mitbringen, gibt es besondere hygienische Bestimmungen. So müssen beispielsweise Dosen, die der Kunde selbst mitbringt, sauber sein – sonst darf der Betrieb die Befüllung ablehnen. Handreichungen für Betriebe stellt der Lebensmittelverband Deutschland zur Verfügung, Fragen zur konkreten Umsetzung vor Ort beantwortet das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises, das unter Telefon 02162 391309 zu erreichen ist sowie per E-Mail an lebensmittelueberwachung@kreis-viersen.de. Auskünfte gibt auch die Abfallberatung des Kreises unter Telefon 02162 391998 oder per E-Mail an abfallberatung@kreis-viersen.de.