Verein Kempener Orgelkonzerte Orgelkonzert am 5. Februar in der Kirche St. Josef

Der Orgelverein macht nun aus der Not eine Tugend und lädt zum nächsten Orgelkonzert an einen Ort ein, der bisher im Rahmen der Orgelkonzerte nur selten eine Rolle spielte: St. Josef am Eibenweg. Dort befindet sich seit 1997 eine Orgel des Orgelbauers Patrick Collon aus Brüssel, die angelehnt an barocke französische Instrumente gebaut wurde. Organist Krzysztof Urbaniak war sofort damit einverstanden, in St. Josef zu spielen und sein Programm entsprechend anzupassen. Besonders spannend wird es sein, ihn mit Musik aus seiner Heimat zu hören, die hierzulande kaum bekannt ist. Urbaniak lehrt als Professor für künstlerisches Orgelspiel, Improvisation und historische Orgelbaukunde an der staatlichen Hochschule für Musik in Lódź. Sein Spiel kann bei diesem Konzert mittels Videoübertragung vom Kirchenschiff aus verfolgt werden. Erstmalig werden die Bälge in St. Josef durch einen Bälgetreter in Bewegung gesetzt werden. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird am Ausgang gebeten.