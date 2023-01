Polizei sucht Zeugen Leichtkraftrad in Weiher in Kempen geworfen

Kempen · Vier bislang unbekannte Personen haben am Sonntagnachmittag ein Kleinkraftrad in den Weiher an der Straße „An Peschbenden“ in Kempen geworfen. Die Polizei sucht jetzt nach diesen vier Personen.

09.01.2023, 17:54 Uhr

Zeugen hatten gegen 15.45 Uhr die vier - nach dem Eindruck der Zeugen alle männlich und noch relativ jung - dabei beobachtet, wie sie mit dem Kleinkraftrad in Richtung Weiher liefen und kurz darauf ohne das Fahrzeug in Richtung Felder verschwanden. Als die Zeugen nachschauten, sahen sie das Kleinkraftrad im Wasser. Für die Polizisten vor Ort sei es nicht möglich gewesen, das Kleinkraftrad zu identifizieren, teilte die Polizei am Montag mit. Es hatte kein Kennzeichen, die Identifizierungsnummer war nicht erkennbar. „Es befand sich in einem so heruntergekommenen Zustand, dass auch keine Marke bekannt ist, nur die Farbe: Schwarz“, teilte Polizeisprecherin Heike Ahlen mit. Die Ermittler wollten nun Licht in diesen Sachverhalt bringen: „Es könnte sich um eine illegale Entsorgung von Schrott handeln, falls eine der vier Personen, die das Kleinkraftrad versenkt haben, der Eigentümer war“, so Ahlen. Denkbar sei ebenfalls, dass das Fahrzeug irgendwann gestohlen wurde. Wer die vier mit dem zerbeulten Leichtkraftrad sah, ein schwarzes Leichtkraftrad vermisst oder Hinweise auf Menschen geben kann, die sich mit dem Versenken des Fahrzeugs gebrüstet haben, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

