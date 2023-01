Staffelstabübergabe bei der Polizei Götte neuer Wachleiter in Kempen

Torsten Götte ist seit dem 1. Januar ist neuer Wachleiter in Kempen. Der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Götte löst EPHK Manfred Buchholtz ab, der in den Ruhestand gegangen ist. Der 52-Jährige aus Wachtendonk ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er begann seine polizeiliche Ausbildung im April 1994 in Essen. Nach Stationen in Köln, Duisburg und bei der Autobahnpolizei begann er im Jahr 2000 das Studium für den gehobenen Dienst.