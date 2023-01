Wohngeldreform in Kraft Stadt braucht mehr Personal für Wohngeld-Anträge

Zum Jahreswechsel ist die Wohngeldreform in Kraft getreten, durch die wesentlich mehr Menschen Wohngeld in Anspruch nehmen können als bisher. Der staatliche Zuschuss wird zudem um durchschnittlich 190 Euro pro Monat aufgestockt – damit erhalten berechtigte Haushalte durchschnittlich rund 370 Euro monatlich. Wohngeld können Haushalte beantragen, die zwar keine Sozialleistungen beziehen, trotzdem aber wenig Geld haben. Das gilt sowohl für Mieter als auch für Eigentümer von Wohnungen und Häusern, die ihr Eigenheim selbst nutzen. Künftig sollen auch Menschen Wohngeld bekommen können, die den Mindestlohn verdienen oder eine Rente in vergleichbarer Höhe haben. Vereinfachte Antragsverfahren sollen dafür sorgen, dass die Menschen schnell das neue Wohngeld erhalten.