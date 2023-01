Während die Steuerkraft in den Städten Viersen (-14,8 Prozent) und Kempen (-5,2 Prozent) deutlich sank, erhöhte sie sich in den Gemeinden Brüggen (+23,0 Prozent) und Schwalmtal (+19,8 Prozent) sowie in den Städten Nettetal (+15,4 Prozent) und Willich (+13,0 Prozent) gegenüber dem Vorjahr deutlich. Bei den anderen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet ergaben sich durchweg Verbesserungen zwischen 7,5 Prozent und 9,1 Prozent.