Beigeordneter verabschiedet : Stadtrat schenkt Hans Ferber zum Abschied Gutschein für Gartenpflege

Kempen Der langjährige Erste Beigeordnete der Stadt Kempen, Hans Ferber, wurde am Dienstagabend vom Stadtrat aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Der 65 Jahre alte Ferber war fast 34 Jahre für die Stadt Kempen tätig, tritt zum Jahresende offiziell in Ruhestand.

Bürgermeister Volker Rübo würdigte in sehr persönlichen Worten die Verdienste seines langjährigen Kollegen. Beide hatten seit 1996 im Rathaus zusammengearbeitet. Als „echtes Münsteraner Kaltblut“ habe er sich zwischen den zuweilen „wibbeligen und harmoniesüchtigen Niederrheinern“ stets behauptet. Wenn er etwas zu sagen gehabt habe, sei die Botschaft stets „wie in Stein gemeißelt“ angekommen. Ferber sei sehr fleißig gewesen, habe abends noch spät und auch sonntags in seinem Büro gearbeitet. Er sei „ein Jurist der alten Schule mit klaren Prinzipien“. Das habe nicht immer allen gefallen. Im Namen von Rat und Verwaltung dankte Rübo seinem Weggefährten und wünschte ihm einen erfüllten Ruhestand.