Mülhausen : Schulleiter Lothar Josten verabschiedet

Mülhausen Neuer Leiter der Liebfrauenschule wird Christoph Aretz. Beim Festakt gab es viele lobende Worte. Kollegen machten Josten zum Göttervater, jetzt bekommt Zeus eine Privatwolke zum Ausruhen.

Lothar Josten war nach eigener Aussage überwältigt. Der Leiter der Mülhausener Liebfrauenschule wurde am Mittwoch feierlich verabschiedet und von allen Rednern mit Lob geradezu überschüttet. Josten trat als Letzter ans Rednerpult: „So viel Gutes über mich habe ich noch nie gehört“, sagte er dankbar. Als er vor 20 Jahren in Mülhausen angefangen habe, sei er beeindruckt gewesen vom Stolz der Schule auf ihre Tradition. „Die galt es zu bewahren. Das ist gelungen, obwohl die Zeiten sich geändert haben.“

Martin Minten, der Geschäftsführer der Dernbacher Gruppe, die seit einigen Jahren Träger der Schule ist, sprach von spontaner Partystimmug im Lehrerzimmer, als die Nachfolge Jostens bekannt gegeben wurde. Minten zeigte sich beeindruckt vom Engagement des scheidenden Schulleiters, das bis zu dessen letztem Schultag angehalten habe. Schwester Maria Corda, ebenfalls ehemalige Schülerin der Liebfrauenschule, attestierte Josten, immer ein offenes Ohr für alle Anliegen gehabt und den Geist der Schule gelebt zu haben. Er habe sich stets bemüht, die Schüler bestens auf das Leben vorzubereiten: „Fit for Life, not only on Fridays.“ Die Nachfolger Jostens seien in und durch Mülhausen geprägt worden: „Es geht weiter mit unserer Schule, auch nach der Verabschiedung unseres Chefs.“