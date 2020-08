Gnadenhochzeit in Kempen : Margareta und Martin Reiß sind seit 70 Jahren verheiratet

Gnadenhochzeit in Kempen

Kempen Am 12. August 1950 haben sie geheiratet. Jetzt feierten Margareta (96) und Martin (98) Reiß aus Kempen im kleinen Kreis ihre Gnadenhochzeit - also 70 gemeinsame Ehejahre.

„Wir haben uns in all den Jahrzehnten nie gestritten“, erklärt Margareta Reiß, und ihr Mann Martin (98) widerspricht nicht. Sie stammen aus Rheinhausen-Friemersheim. 1966 zog es sie nach Kempen. Der Jubilar war von 1966 bis 1984 Schulleiter am Thomaeum.