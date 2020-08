Grabpflege wird leichter : Neue Wasserstellen auf dem Mülhausener Friedhof

Mülhausen Die alte Schwengelpumpe war defekt und konnte nicht mehr repariert werden. Besonders ältere Menschen, die die Gräber ihrer Angehörigen pflegen, können nun einfacher Wasser zapfen und haben außerdem jetzt kürzere Wege zu den Gräbern.

Das Gremium sowie der gesamte Kirchenvorstand sind bemüht, die Friedhöfe von St. Benedikt als besinnliche Orte zu erhalten, die neben den klassischen Bestattungsformen ein breites Spektrum an Bestattungsmöglichkeiten bieten: in Mülhausen mit Grabbeigabe (tierische Aschereste), in Oedt in Urnen-Stelen (zwei weitere sind dort in Planung) und in Vinkrath sowie in Mülhausen und Oedt in pflegefreien Grabstellen.