Buch in Kempener Verlag erschienen : Anstöße für mehr Selbstbewusstsein

Kempen Janina Haselbach findet, dass man ruhig öfter mal wahrnehmen sollte, wie einzigartig und besonders man selbst ist. In einem kleinen Ratgeber gibt die junge Autorin Anregungen für mehr positive Selbstwahrnehmung.

Was sind meine Wünsche und Träume? Wer ist immer für mich da? Und was liegt eigentlich in meiner Schatztruhe des Glücks? Diese Fragen stellt Janina Haselbach in ihrem kleinen Ratgeber „Wege zu mir – Mein Heft für mehr Selbstwahrnehmung, Selbstliebe und Selbstbewusstsein“. „Mit sich selbst zufrieden zu sein, ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte“, so die 26-jährige Duisburgerin. Dies sei vor allem jetzt von Bedeutung, wo so vieles durch die Corona-Krise von negativen Gefühlen überschattet wird.