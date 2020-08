Hausärztinnen aus St. Hubert erklären die Situation : Reiserückkehrer: Corona-Tests nur in Arztpraxen

St. Hubert Zum Fall einer Familie, die im Corona-Risikogebiet Katalonien im Urlaub war, äußern sich zwei Hausärztinnen aus St. Hubert. Sie wünschen sich zudem, dass der Kreis das mobile Corona-Untersuchungszentrum (CUZ) reaktiviert.

Allerdings: Die Familie kam erst am Freitagmittag in Deutschland an. „Die meisten niedergelassenen Ärzte bieten Tests an, die bis Freitagmittag möglich sind. Danach werden die Labore, in denen die Tests ausgewertet werden, nicht mehr angefahren, und am Wochenende sind die Praxen geschlossen“, sagt Imke Tillmann. Die Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sei, „wie der Name schon sagt, für Notfälle zuständig, und ein Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet, der einen Test wünscht, um nicht in Quarantäne zu müssen, ist kein Notfall. Da hätte die Familie entweder Freitagvormittag zu ihrem Hausarzt gehen oder in den sauren Apfel beißen und bis Montag mit dem Testen warten müssen“, sagt Tillmann. Am Montag sei ein Test bei einem niedergelassenen Arzt möglich gewesen, das Ergebnis hätte am Dienstag vorgelegen, und die Kinder hätten am Mittwoch zur Schule gehen können. Tillmann und Janssen-Hinz sehen ihren Berufsstand zu Unrecht an den Pranger gestellt und äußern sich daher zu diesem konkreten Fall, der sie allerdings nicht direkt betrifft, da die Familie nicht versucht hat, in ihrer Praxis einen Termin zu bekommen.