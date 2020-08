Kostenpflichtiger Inhalt: RP-Sommergespräch in Kempen : Freie Wähler wollen Stillstand beenden

Das neue Teilrathaus der Stadt Kempen auf dem ehemaligen Arnold-Gelände am Bahnhof. Es wurde in diesem Frühjahr bezogen. Die Freien Wähler drängen darauf, dass die Strukturen innerhalb der Stadtverwaltung verbessert werden und der Stillstand bei vielen Projekten beendet wird. Foto: Norbert Prümen

Kempen Mit Georg Alsdorf als Bürgermeisterkandidaten gehen die Freien Wähler Kempen in die Kommunalwahl am 13. September. Die politische Vereinigung will in der neuen Wahlperiode vor allem eins: den Stillstand in der Stadtverwaltung beenden. Viele Projekte seien in der Vergangenheit von der Politik beschlossen, aber von der Verwaltung nicht vorangebracht worden. Das müsse sich dringend ändern, so die Freien Wähler.