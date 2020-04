Aktion : „Grefrath hilft“ sammelt und verteilt Lebensmittel

Grefrath In Zeichen von Corona wissen in Grefrath viele Menschen nicht mehr, wie sie an Lebensmittel kommen können – außer sie gehen in den Supermarkt. Sie haben aber leider nicht genügend finanzielle Mittel, um sich gewisse Dinge leisten zu können.

Die Stellen, die bisher immer als Anlaufpunkte galten, sind erst einmal bis mindestens zum 19. April geschlossen. Dazwischen liegt auch noch das Osterfest mit seinen vielen Feiertagen.

Deshalb hat die Organisation „Grefrath hilft“ über die Sozialen Netzwerke zur Hilfe aufgerufen. Der erste Erfolg war, so Eckhard Klausmann, schon vielversprechend. Sein nach wie vor dringend notwendiger Appell: Bitte helfen Sie den Menschen mit Lebensmitteln in der aktuellen Krise, die es wirklich sehr nötig haben. Die Abholung und Verteilung der Lebensmittel übernimmt Klausmann nach Terminvereinbarung unter der Nummer 0171 8004074. Weder Namen oder Adressen werden bekannt gegeben. Es werden die Übergabetermine telefonisch avisiert. Die Lebensmittel werden dann vor der Türe abgestellt, und es wird geklingelt, damit der Empfänger Bescheid weiß, dass die Lebensmittel da sind. Dann nimmt der Empfänger die Tüte oder den Karton in Empfang und bringt sie in seine Wohnung. So wird der gegenseitige persönliche Schutz gewahrt. Das alles läuft natürlich unter den strengen Hygieneschutzauflagen ab.

(hd)