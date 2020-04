„Kempen hilft“ : Freiwillige gesucht, die Mundschutz nähen

Kempen Mehrere Annahmestellen im Kempener Stadtgebiet.

Die Mitarbeiter der Internet-Plattform der Stadt Kempen „kempen-hilft.de“ suchen Freiwillige, die Mundschutz nähen. Sowohl das Kempener Krankenhaus als auch die Seniorenheime benötigen dringend Schutzmasken, die Mund und Nasen bedecken. „Inzwischen hat sich die Meinung durchgesetzt, wonach in Corona-Zeiten ein selbst genähter Mund- und Nasenschutz besser ist als keiner“, so die Freiwilligen-Initiative „Kempen hilft“. Deshalb regen die Verantwortlichen an, Masken nach der von zahlreichen anerkannten Stellen befürworteten „Anleitung der Essener Feuerwehr“ zu nähen. „Die Stadt Kempen wird die Masken abnehmen und über ,Kempen hilft’ gesammelt an die öffentlichen Stellen weiterleiten, an denen sie benötigt werden“, erklärt Stadtsprecher Christoph Dellmans.