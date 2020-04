Hilden : Tafel-Kunden erhalten ab Dienstag wieder Lebensmittel

Bedürftige erhalten wieder gespendete Lebensmitteln. Foto: Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Hilden Die Tafel leistet einen wichtigen Beitrag, um Menschen in Hilden satt zu machen. Doch während der Corona-Krise musste die Einrichtung schließen. Das bleibt auch weiterhin so, allerdings kommen die Tafelkunden trotzdem an die Lebensmittel.

Unter normalen Umständen versorgt die Hildener Tafel Menschen, die sozial und wirtschaftlich benachteiligt sind. Der Katholischen Sozialdienst SKFM gibt überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel an Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II, Rentner und Alleinerziehende mit geringem Einkommen aus. Weil viele der ehrenamtlichen Helfer aufgrund ihres Alters selbst zur Corona-Risikogruppe gehören, musste der Dienst vor einigen Wochen eingestellt werden. Die Stadt Hilden, der SKFM, der Rotary-Club Hilden-Haan und der Verein Du-Ich-Wir aus Erkrath haben jetzt eine Lösung gesucht und gefunden. Ab Dienstag, 7. April, nimmt die Hildener Tafel ihren Betrieb wieder auf.

Statt einer Essenausgabe vor Ort werden nun dienstags und donnerstags Lebensmittel-Pakete an die Inhaber eines Tafel-Ausweises verteilt. Den aktuellen Bedarf fragt der SFKM vorab bei seinen Kunden ab. Das Verteiler-Team des SKFM erhält dabei Unterstützung von den Freiwilligen, die sich bei der Koordinierungsstelle der Stadt gemeldet haben, sowie den Mitgliedern von Du-Ich-Wir. Reichen die Lebensmittelspenden der Supermärkte aufgrund der aktuellen Lage nicht aus, greift der Rotary Club Hilden-Haan mit seinem Sozialfonds unter die Arme.

„Ich bin sehr froh, dass die verschiedenen Einrichtungen sich zusammengetan haben, um eine gute und vor allem schnelle Lösung zu finden“, erklärt Sönke Eichner, Sozialdezernent der Stadt Hilden: „In Krisenzeiten wie diesen ist Teamwork gefragt. Das können wir in Hilden!“.