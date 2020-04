Nach den Schäden 2019 : In Kempen werden neue Bäume gepflanzt

Zwei abgestorbene Tulpenbäume mussten im vergangenen Jahr von Mitarbeitern des städtischen Baubetriebshofs am Möhlenring in Kempen gefällt werden. Foto: Stadt Kempen

Kempen Die besondere Trockenheit der vergangenen beiden Jahre hat den Stadtbäumen auch in Kempen arg zugesetzt. Die Bilanz für 2019: 615 der insgesamt 14.000 Stadt-Bäume mussten gefällt werden. Jetzt werden neue Bäume gesetzt.

Das milde und trockene Frühlingswetter der vergangenen Tage und Wochen kam den Mitarbeitern des Grünflächenamtes und des Baubetriebshofs der Stadt Kempen sehr gelegen, konnten sie doch ihr Programm an Neupflanzungen in städtischen Parks und Grünanlagen zügig umsetzen. Etwa 60 neue Bäume, etwa 31.000 Heckenpflanzen und Sträucher sowie rund 3600 Stauden, Bodendecker und Gräser sollen in diesem Frühjahr gepflanzt werden. Dabei, das berichtet Grünflächenamtsleiterin Patricia Schürmann, wird bei der Auswahl der neuen Bäume besonders auf solche Sorten geachtet, die als besonders widerstandsfähig in Bezug auf den Klimawandel gelten.

„Zukunftsbäume“ heißt das Stichwort. Patricia Schürmann und ihr Team vom Grünflächenamt haben bereits im vergangenen Jahr ihre Planungen für Baum-Neuanpflanzungen umstellen müssen, nachdem viele Bäume im Kempener Stadtgebiet nach zwei trockenen Sommern erhebliche Ausfallerscheinungen und Krankheitssymptome aufwiesen. Von den rund 14.000 Bäumen im Stadtgebiet, für die das städtische Grünflächenamt zuständig ist, waren 615 Exemplare so sehr geschädigt, dass sie gefällt werden mussten. In den meisten Fällen war ihre Standsicherheit nicht mehr gewährleistet. Ahorne, die früher als besonders robust galten, waren von einem Pilz befallen, der die so genannte Rußrindenkrankheit verursacht. Kastanien litten unter der Pseudomonas-Erkrankung, einer bakteriellen Infektion, Birken waren als Flachwurzler angesichts der Trockenheit besonders betroffen. Auch Eschen oder Platanen zeigten Auswirkungen speziellen Pilzbefalls.

Auch in dem Wäldchen am Greifswalder Weg in Kempen-Kamperlings mussten im vorigen Jahr etliche Bäume gefällt werden. Foto: H.-G Schoofs/H.-G, Schoofs

Info Stadt dankt den vielen Baumspendern Die Stadt bedankt sich für die vielen Baumspenden von Bürgern und Firmen, die diese zu Geburtstagen, Jubiläen oder anderen Anlässen fürs öffentliche Grün gestiftet haben. Eine besondere Spende kam dabei von Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans, der aus Anlass seines 90. Geburtstags im September 2019 um Geld für neue Stadtbäume gebeten hatte. 50 Bäume können gepflanzt werden, 25 in diesem Frühjahr, 25 weitere im Herbst.

Auch die Sturmereignisse des vergangenen Jahres sorgten dafür, dass erkrankte Bäume umstürzten oder aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten. Die meisten Bäume ließ die Stadt im Grünzug am Seldergraben fällen. Hier hatten 160 Ahorne die Rußrindenkrankheit. Da aber in diesem Grünzug die Bäume sehr dicht beieinander standen, fällt die Herausnahme der Ahorne nicht so sehr ins Gewicht. Nachpflanzungen soll es dort nicht geben. Der restliche Bestand soll mehr Platz und Licht bekommen für ein besseres Wachstum. Auch dort, wo ein Baum beispielsweise durch Baumaßnahmen im Umfeld stark im gesunden Wachstum eingeschränkt war, wird auf eine Neupflanzung am selben Standort verzichtet. Das Gleiche gilt nach Angaben von Grünflächenamtsleiterin Patricia Schürmann für Standorte, die wegen im Erdreich verlaufender Versorgungsleitungen inzwischen als ungeeignet angesehen werden müssen.

„Mittelfristig sind einige Bereiche hinsichtlich ihrer Nachpflanzungen besonders zu betrachten“, so Schürmann. Dazu zählt sie unter anderem die Friedhöfe im Stadtgebiet. Etliche Bäume waren nach einem Sturm oder durch Pilzbefall beispielsweise auf dem Friedhof an der Kerkener Straße geschädigt und mussten gefällt werden. Geplant ist ferner für den Friedhof in Tönisberg, dort in diesem Frühjahr eine neue Allee mit 18 Säulen-Hainbuchen anzulegen.

Eine gefällte Kastanie am Weiher in Kempen. Foto: Stadt Kempen

Generell werden im Kempener Stadtgebiet in diesem Frühjahr nur noch Bäume gepflanzt, die besonders widerstandsfähig gegen klimatische Veränderungen sind: Als Sorten nennt die Grünflächenamtsleiterin unter anderem Ahorn-Arten, Eichen, Erlen, Hainbuchen, Hopfenbuchen, Linden oder Ulmen.