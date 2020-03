Initiative : „Grefrath hilft“ unterstützt nach besten Kräften ältere Leute

Grefrath Viele Senioren seien noch zu unentschlossen, um sich zu melden, heißt es. Der Appell: Man solle nicht zögern, um Unterstützung zu bitten.

Es seien, so Klausmann, in der Tat ausnahmslos Ältere, die die Ernsthaftigkeit der Krise erkannt hätten und ganz klar nach außen dokumentierten, dass sie zur Gruppe der gefährdeten Personen gehörten. Hinzu komme, so Klausmann weiter, dass im Hintergrund manchmal die Kinder dieser älteren Menschen mit daran gearbeitet hätten, dass „Grefrath hilft“ sich einbringen kann: „Ich habe zum Beispiel mit einem Herrn gesprochen, der noch für die kommenden drei Monate in Brasilien arbeitet, dessen Eltern aber hier wohnen. Er hat es in die Wege geleitet, dass wir die wöchentlichen Einkäufe für das Ehepaar übernehmen“, berichtet Klausmann „Grefrath hilft“ unterstützt darüber hinaus eine soziale Einrichtung beim Ausfahren des Mittagessens.