Neueröffnung in St. Hubert : Damir Masic übernimmt Restaurant in der Tennishalle

Damir Masic ist der neue Pächter des Restaurants in der St. Huberter Tennishalle, das jetzt „Damma’s Bar & Kitchen“ heißt. Foto: Schoofs

St. Hubert Trotz der Corna-Pandemie und des Lockdowns bietet der Hotelfachmann ab dieser Woche einen Außer-Haus-Verkauf im ehemaligen Restaurant „Fellini“ in der St. Huberter Tennishalle an, das jetzt „Damma‘s Bar & Kitchen“ heißt. Am Wochenende wurden 5000 Flyer verteilt.

Es gehört schon viel Mut und Risikobereitschaft dazu, in dieser Zeit ein Restaurant zu übernehmen, das fast ein Jahr geschlossen war. Damir Masic wagt diesen Schritt. Eigentlich wollte er schon im November die Tür des ehemaligen Restaurants „Fellini“ in der St. Huberter Tennishalle öffnen, das jetzt „Damma‘s Bar & Kitchen“ heißt. Doch dann kam der zweite Lockdown. „Das war schon bitter, alles war vorbereitet“, sagt der gebürtige Jugoslawe, der mit seiner deutschen Frau und den beiden Kindern in Meerbusch lebt.

Damir Masic ist Gastronom durch und durch. Der gelernte Hotelfachmann hat in vielen Bereichen der Gastronomie gearbeitet. 1992 entfloh er den Kriegswirren des Balkans und kam nach einem Zwischenstopp in den Dolomiten nach Deutschland. „Ich hatte nichts mehr. Meine Zukunft war nicht berechenbar, aber der Wille, das Beste aus dieser Situation zu machen, war umso größer“, sagt der 48-Jährige.

Sein Onkel lebte bereits in Deutschland. Später kamen auch seine Mutter und Brüder nach. „Damma“, wie er von seinen Freunden genannt wird, arbeitete im Restaurantservice, in der Hotelbetreuung, im Catering, als Geschäftsführer in der Systemgastro und als Barmixer. Letzteres führte ihn in viele Städte. Er nahm auch mit Erfolg an Wettbewerben teil. Für seine Cocktails erntete er stets Lob: „Ich kann mir Cocktails vorstellen. Ich erinnere mich an Duft und Geschmack und habe so schon neue Cocktails kreiert.“ Seine Kreativität zeichnet ihn auch in seiner zweiten Passion aus, der Fotografie.

Seine Cocktails stehen natürlich auch in St. Hubert auf der Speisekarte. Das Angebot ist sehr vielseitig. „Wir setzen auf ein gesundes Kochen mit Leidenschaft und lassen uns immer wieder spannende Gerichte einfallen. Frisches Gemüse spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit viel Fantasie haben wir aus einem alten Klassiker etwas Neues gezaubert“, sagt Masic. Von Dammas’s Grill-Teller über Rumpsteaks, Schnitzel-Variationen, Fisch sowie Pizza und Pasta reicht das Angebot. So können sich auch die Tennisspieler nach einem Match stärken.