Kostenpflichtiger Inhalt: Umbau in Wegberg : Neuer Rewe ersetzt den Hit-Markt

So soll der neue Rewe-Markt aussehen. Der Eingang wird von der Bahnhofstraße verlegt in Richtung Hagebaumarkt. Foto: Gronau plan GbR

Wegberg Das Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße in Wegberg wird bis Mitte 2022 schrittweise erneuert. Das in die Jahre gekommene Gebäude des Hit-Verbrauchermarktes wird abgerissen. Dort entsteht ein moderner Rewe-Supermarkt.