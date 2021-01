Kostenpflichtiger Inhalt: Instrument des Jahres 2021 : Kempens erstaunliche Orgellandschaft

1979 wurde im Westen der Propsteikirche St. Mariae Geburt durch Winfried Albiez aus Lindau eine große dreimanualige, neue Orgel gebaut. Foto: Emily Senf

Kempen Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021. In Kempen gibt es Orgelgehäuse und Orgeln aus fünf Jahrhunderten. Wo stehen und was sie auszeichnet, berichtet Ute Gremmel-Geuchen in einem Gastbeitrag.