An Kempens Gesamtschule : Sport wird jetzt Leistungskurs

Kempen ie Gesamtschule Kempen kann ihr Angebot für die Oberstufe erweitern. Nun wird auch ein Leistungskurs Sport unterrichtet. Schulleiter Uwe Hötter zeigt sich zufrieden: „Die Bezirksregierung Düsseldorf hat zugestimmt.“

Bevor ein neuer Leistungskurs angeboten werden kann, sind intensive Vorarbeiten notwendig: Konzept und pädagogische und sachliche Voraussetzungen müssen erstellt und geschaffen werden. „Unser Sportlehrer Erik Heidemann hatte mit einem Team von Sportlehrkräften diese intensive Arbeit geleistet“, sagt Uwe Hötter. Den Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe biete sich nun die Möglichkeit, Sport als Leistungskursfach zu wählen und damit in einem Bereich Kompetenzen zu erwerben, der in der modernen Sport- und Berufswelt Chancen eröffne. Dieses Angebot sei einzigartig in Kempen und auch eine Motivation für Schüler von anderen Schulen, an die Gesamtschule zu wechseln.