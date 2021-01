Anträge der Grünen zum Klimaschutz : Fuhrpark der Stadt soll rein elektrisch angetrieben werden

Kempen Die Grünen in Kempen wollen Fakten schaffen: Alle städtischen Fahrzeuge sollen grundsätzlich nur durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Und es soll mehr Photovoltaikanlagen in Kempen geben.

Damit sind auch die so genannten Hybridfahrzeuge aus dem Rennen. Der Austausch der Fahrzeuge solle aber nicht in einem Zug erfolgen, sondern „im Rahmen des normalen Lifecycles“. Damit ist gemeint, dass Fahrzeuge nur durch ein Elektrofahrzeug ersetzt werden sollen, wenn das ältere nicht mehr genutzt werden kann. Außerdem fordern die Grünen die Berücksichtigung von Photovoltaikanlagen bei städtischen Neubauten.

Die entsprechenden Anträge stellte die Fraktion der Grünen zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, der am 25. Februar stattfinden soll. Die Grünen erinnern an die Vorbildfunktion aller öffentlichen Stellen, die nach dem Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in NRW gefordert wird. „Diese Vorgabe darf in Kempen kein Lippenbekenntnis bleiben. Wir müssen konkret danach handeln“, formulierte Fraktionsvorsitzender Joachim Straeten im Antrag.