Umweltschutz in Kempen : Petition für mehr Artenvielfalt im öffentlichen Grün gestartet

Umweltschutz in Kempen

Kempen Umweltschützer aus der Region setzen sich für mehr Rückzugs- und Lebensräume in öffentlichen Grünanlagen ein, darunter Georg Lüdecke aus St. Hubert. Es werden Unterschriften gesammelt.

Mehrere Umweltschützer aus der Region haben sich zusammengeschlossen und eine Petition für mehr Artenvielfalt in öffentlichen Grünflächen gestartet. Einer der Autoren der Petition ist Georg Lüdecke aus St. Hubert. „Ich bin jahrelang dienstlich in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Rechts und links der Autobahn sah ich nur naturfreien Wolfrasen“, sagt Lüdecke. Ihn habe das wachgerüttelt und auch deshalb hat er sich jahrelang beim Naturschutzbund engagiert – unter anderem im Kempener Bruch.

„Dort ist es still geworden“, sagt Lüdecke. Anfang der 1960er habe er noch das Froschquaken aus dem Tümpel bis in den Vorgarten gehört. Das Artensterben und leblose Straßenränder wollen er und die drei weiteren Verfasser der Petition nicht mehr so hinnehmen.