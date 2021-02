Antrag in Kempen : Freie Wähler fordern Erneuerung von Radwegen

Kempen Zwar seien immer wieder notdürftige Reparaturen vorgenommen worden, doch hätten sich dadurch im Laufe der Zeit starke Risse und Wölbungen gebildet. Einen entsprechenden Antrag haben die Freien Wähler Kempen jetzt an Bürgermeister Christoph Dellmanns gestellt.

Die Freien Wähler in Kempen fordern, dass der Rad- und Fußweg auf der Oedter Straße genauer unter die Lupe genommen wird. Vor allem der Bereich zwischen der Königsberger Straße und An Thelen/Grünkesweg sei in einem sehr schlechten Zustand. Gleiches gelte für den Straßenbelag am Fliethgraben.

Aber auch die Parkflächen in unmittelbarer Nähe der Kita Mullewapp an der Von-Broichhausen-Allee sind in den Fokus der Freien Wähler geraten. In diesem Zusammenhang rät die Wählervereinigung für den Bring- und Abholdienst der zur Kita gehörigen Kinder sechs bis acht Parkflächen in der Zeit von 7.30 bis 9.30 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr reservieren zu lassen.