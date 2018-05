Kempen : Bezirksverband der Schützen feiert Jubiläum

Kempen Kempen (mab) Der Bezirksverband Kempen im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften kann in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern. Er wird 90 Jahre alt. Der Verband feiert auf den Tag genau seinen runden Geburtstag. Er wurde am 7. Oktober 1928 gegründet, und so wird auch am 7. Oktober 2018 in Kempen gefeiert. Dem Bezirksverband gehören heute 14 Bruderschaften an mit rund 1500 Schützen aus den Städten und Gemeinden Kempen, Tönisvorst und Grefrath. Uli Loyen aus Vorst ist seit 2015 Bezirksbundesmeister. Bezirkspräses ist Propst Thomas Eicker.

Am 7. Oktober findet um 19 Uhr eine Messe in der Propsteikirche statt. Um 20 Uhr folgt auf dem Kirchplatz der Große Zapfenstreich. Es schließt sich ein kleiner Umzug an, der sich am Kolpinghaus auflöst. Der Bezirksvogelschuss findet am 16. Juni ab 14.30 Uhr auf dem Festplatz am Voescher Bürgerhaus statt. Ermittelt werden an diesem Tag der der Bezirkskönig, der Bezirksprinz und der Bezirksschülerprinz. Um 19 Uhr findet am Voescher Denkmal die Standartenübergabe statt und ab 20 Uhr im Festzelt am Bürgerhaus das Bezirkskönigsfest.

(mab)