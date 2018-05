Gemeinde Grefrath: Das schwarze Gold der Dorenburg

Gemeinde Grefrath Dem 31. Mai fiebert Herbert Kättner mit Spannung entgegen. Der Vorsitzende des Museumsvereins Dorenburg darf nämlich am Feiertag um Punkt 11 Uhr zusammen mit den Köhlern den Meiler entzünden. Für das Niederrheinische Freilichtmuseum ist es eine Premiere, die Köhlerei Reichswalde mit ihrem Handwerk begrüßen zu können. "Viele Menschen kennen das Köhlerhandwerk nicht. Uns ist es eine Herzenssache, diesen traditionell wichtigen Handwerksberuf vorstellen zu können. Wir sind dem Museumsverein dankbar, der dafür die Kosten übernommen hat", sagt Kevin Gröwig, der stellvertretende Museumsleiter.

Wobei insbesondere die Materialkosten ins Kontor schlagen. Etliche Kubikmeter Buchenholz sind nämlich nötig, um einen Meiler zu bauen. Im September vergangenen Jahres wurde das abgelagerte Holz bereits im Museum eingelagert, das jetzt von dem vierköpfigen Köhlerteam zu einem Meiler aufgeschichtet wird. "Zischen 17 und 25 Raummeter sind Meiler am effektivsten", informiert Wilhelm Papen von der Köhlerei Reichswalde. Der Meiler im Museum wird zwischen 17 und 18 Kubikmeter haben. Die Wiese zwischen der Hofanlage Hagen und dem "Pannekoekehaus" hat sich bereits verwandelt. Auf einer kreisrund abgestochenen Fläche ist ein Holzgestell zu sehen, dessen im Mittelpunkt stehende Quandelstange bereits von etlichen Holzscheiten ummantelt ist. Wobei die Neigung der Scheite nach außen immer größer wird. Generell gilt: Je kleiner die Hohlräume sind, umso besser wird die Qualität der Kohle. Im Anschluss wird das Holz mit einem Raudach, in diesem Fall handelt es sich um Silage, abgedeckt und mit einem Erdmantel am Boden luftdicht verschlossen.