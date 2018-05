Kreis Viersen : Entwicklungsplan soll geändert werden

Kreis Viersen Die Landesregierung will mehr Freiräume für Investitionen in Nordrhein-Westfalen schaffen. Deshalb soll der ein Jahr alte Landesentwicklungsplan (LEP) geändert werden.

Dabei geht es auch um Regelungen, die die Wirtschaft in der Vergangenheit kritisiert hatte. Bis zum 15. Juli gibt die Landesregierung Kreisen, Städten, Gemeinden und anderen Institutionen, Privatpersonen und Unternehmen im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens die Möglichkeit, Stellung zur geplanten LEP-Änderung zu nehmen.

Derzeit prüft die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein die wirtschaftsrelevanten Aussagen in dem Entwurf und wird gemeinsam mit der IHK NRW und den Handwerkskammern dazu Stellung nehmen.

Die IHK rät aber auch Unternehmen, sich bereits jetzt mit diesem Thema auseinander zu setzen. "So abstrakt das Planwerk auch erscheinen mag, könnte es für die Zukunft flächenintensiver Unternehmen sowie für Unternehmen aus dem Energiebereich von Bedeutung sein", sagt IHK-Referentin Silke Hauser.

Unternehmen können direkt beim nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium eine Stellungnahme abgeben oder Anregungen bis einschließlich Mittwoch, 20. Juni, auch an die IHK schicken. Der Änderungsentwurf kann online unter www.wirtschaft.nrw/landesplanung eingesehen werden. Fragen beantwortet bei die IHK per E-Mail an hauser@krefeld.ihk.de oder unter 02151 635344.