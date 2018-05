Gemeinde Grefrath: Ein erfolgreiches Sportjahr für die Turnerschaft Grefrath

Gemeinde Grefrath Bei der Hauptversammlung zeigte sich, dass die TSG ein gesunder Verein ist. Im Handballkreis ist man eine feste Größe. Herausragend ist die weibliche B-Jugend.

Hillen erinnerte weiter an verschiedene personelle Wechsel in der Vereinsarbeit, man habe stets neue Funktionsträger gewinnen können. Für die Behindertensportabteilung sucht man noch Übungsleiter. Andreas Hillen kritisierte in diesem Zusammenhang die sehr hohen Anforderungen für die Übungsleiter über die man mal mit dem Kreissportbund reden müsste. 78 Mitglieder hat die Behindertensportabteilung derzeit. 8000 Euro zahlt die TSG pro Jahr an die Gemeinde Grefrath für die Sportstättennutzung und ist damit mit Abstand der größte Zahler. Aufgebracht wird diese Summe durch ein Umlageverfahren bei den Mitgliedern, die einmal mehr dabei dem Verein hilfreich zur Seite stehen. Hanno Anstötz verlas den Kassenbericht, der deutlich machte, dass der Verein sorgfältig gewirtschaftet hat. Der Vorstand wurde nach dem Bericht der Kassenprüfer einstimmig entlastet. Wiedergewählt wurden Stefan Feld als stellvertretender Vorsitzender und Andreas Wolfers als Schriftführerin.

Herausragend im Handball-Nachwuchsbereich ist die weiblichen B-Jugend. Sie wurde ungeschlagen und ohne jeglichen Punktverlust Kreismeister. Auch das erste Qualifikationsturnier gewann sie ungeschlagen und ist somit für die Verbandsliga qualifiziert. Der Aufstieg in die Oberliga ist jedoch auch noch möglich. Die weibliche E-Jugend wurde Gruppensieger der Kreisklasse. Die männliche A-Jugend wurde Zweiter in der Kreisliga, wie auch die männliche C 2. Die erste Herrenmannschaft schaffte souverän den Klassenerhalt in der Verbandsliga und bei den Derbys gegen Vorst, Lobberich, St. Tönis oder Kaldenkirchen brodelte es in der Doppelsporthalle an der Bruckhauser Straße. Die Erste Damenmannschaft stieg von der Landesliga in die Bezirksliga ab.