Kreis Viersen: Polizei kontrollierte Autofahrer im Kreis Viersen

Kreis Viersen Bei Kontrollen waren sechs Autofahrer in Willich, 213 in Süchteln zu schnell. Auch ein Hund wurde eingefangen.

Die Polizei hat gestern den Verkehr in Kempen (St. Töniser Straße und Oedter Straße) und in Willich kontrolliert. Das Ziel: Rücksichtsvolles Fahren stärker im Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu verankern.

An der Hindenburgstraße in Süchteln kontrollierte die Polizei mit einem mobilen Messwagen die Geschwindigkeit in der Tempo-30-Zone: Zwischen 8.20 Uhr und 13.30 Uhr steuerten dort 213 Menschen ihren Wagen zu schnell. 14 mussten ein Bußgeld zahlen, einer muss mit einem Fahrverbot rechnen.