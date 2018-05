Kreis Viersen : Schülerpraktika jetzt online einfach vereinbaren

Kreis Viersen Das Online-Portal <a href="http://www.fachkräfte-für-morgen.de" target="_blank">www.fachkräfte-für-morgen.de</a> bietet ab sofort eine weitere Möglichkeit, Schüler mit regionalen Unternehmen in näheren Kontakt zu bringen. Neben den Angeboten für Berufsfelderkundung bietet die Plattform nun eine Rubrik zu Schülerpraktika an. Betriebe der Region können ihre Praktikumsplätze mit wenigen Klicks kostenlos im Portal veröffentlichen, über das sich Schüler ebenfalls bewerben. Für Berufsfelderkundungen wie auch Praktika sucht der Kreis Viersen weiterhin Unternehmen.

Die Rückantwort der Unternehmen ist ebenfalls über die Seite möglich. Zusätzlich dazu bietet das Portal ab sofort einen regionalen Veranstaltungskalender, der aktuelle Angebote zur Berufsorientierung in der Region Mittlerer Niederrhein auflistet. Das Landesprogramm "Kein Abschluss ohne Anschluss" sieht Praktika für alle Schüler ab der 9. Klasse verbindlich vor. Ziel ist es, die Arbeitswelt möglichst früh kennenzulernen und im Anschluss an die Schule eine durchdachte Berufswahl treffen zu können. Bereits in Klasse 8 verbringen die Jugendlichen "Berufsfelderkundungen" in verschiedenen Unternehmen.