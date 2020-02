Gemeindefriedhof : Baumbestattungen sind in Grefrath bald möglich

Grefrath Auf dem Gemeindefriedhof wird neuer Weg angelegt.

Eine weitere Planung sieht vor, dass Wahlgräber, deren Nutzungsrechte abgelaufen sind, künftig zu Urnenwahlgräbern werden können. Die ursprüngliche Erweiterungsfläche steht nicht mehr zur Verfügung. In diesem Bereich wird die Firma Camps das Urnengemeinschaftsfeld erweitern. Probleme hatte es wiederholt an den pflegefreien Grabstätten gegeben. Diese befinden sich auf einer reinen Rasenfläche, in die Platten mit dem Namen des Verstorbenen eingelassen werden. Grabschmuck ist dort nicht erlaubt. Weil dies zu Problemen geführt hat, soll ein zentraler Ablageplatz für Gradschmuck am Rande des Feldes angelegt werden.