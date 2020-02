Konzert : Der Arnold-Chor versprüht ein „Feuerwerk der guten Laune“

Ein buntes Potpourri an Klassikern und modernen Stücken präsentierte der Kempener Arnold-Chor beim Konzert in der Kirche Christ-König. Foto: Norbert Prümen

Kempen Beim Neujahrskonzert begeistert der Kempener Männerchor sein Publikum. Vorsitzender Werner Beckers kündigt seinen Rückzug vom Vorstandsamt an.

Es gibt nur noch wenige von ihnen. Chöre in reiner Männerbesetzung sind sehr selten geworden. Umso schöner, dass Kempen seit 118 Jahren mit dem Arnold-Chor eine hochkarätige Sängervereinigung dieses Genres besitzt. Der ehemalige Werkchor der Eisenmöbelfabrik Arnold erlebte als Teil der Menskes-Chöre in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts glanzvolle Höhepunkte, erreichte bundesweite Bekanntheit. Und dieser Glanz strahlt auch heute noch nach, wenn der Chor zu seinem alljährlichen Neujahrskonzert in die Kirche Christ-König nach Kempen einlädt. Das Konzert war mal wieder ausverkauft. Kein Platz blieb im Kirchenraum unbesetzt, als Vorsitzender Werner Beckers das Publikum begrüßte.